Meteo martedì | vortice freddo protagonista | con pioggia e vento Ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 febbraio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’arrivo delle correnti artiche sul nostro bacino ha stimolato la formazione di un profondodi bassa pressione, un vero e proprio ciclone mediterraneo, che ha piantato le sue radici tra le Baleari e la Sardegna. In quel settore si compie il giro di boa tra l’aria fredda che arriva da nordest e le correnti più miti richiamate da sust. Sicché l’Italia resta per così dire tagliata in due con un settore centro settentrionale in condizioni spiccatamente invernalila neve riesce a cadere fino a quote molto basse e un settore meridionalesono le piogge a prevalere in un contesto climatico più simile all’autunno.MARTEDI’ 28 FEBBRAIO. Nord: Nuvoloso su Emilia-Romagna, basso Piemonte e Liguria con residue nevicate fino a fondovalle ...