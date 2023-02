Meteo | le previsioni in Campania di martedì 28 febbraio 2023

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,28. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2077m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. ...

Puglia - Molte nuvole al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Deboli piogge in arrivo dal pomeriggio sui settori centro - settentrionali. Entro la notte fenomeni in estensione a tutta la ...Queste, nel dettaglio, ledel centroLimet Liguria per le prossime ore: Martedì 28 febbraio 2023 Nel corso della mattinata cielo generalmente nuvoloso ovunque. Nubi più compatte sul ...

In Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse, più probabili sulle zone montuose e sul versante adriatico.Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia per la giornata di martedì 28 febbraio determinando molte nubi sin dal mattino. In serata sono previsti acquazzoni o temporali. Nello specifico sul litorale ...