Meteo, arriva il maltempo con pioggia e neve. Le previsioni di mercoledì 1 marzo (Di martedì 28 febbraio 2023) mercoledì 1 marzo arriva il maltempo sull’Italia, con piogge e neve da Nord a Sud. Perturbazioni intense interesseranno il Centro, per poi risalire verso le regioni del Nord, mentre il Sud sarà colpito solo parzialmente al mattino soprattutto in Campania, Basilicata e Puglia. Attese nevicate a quote di bassa collina al Nord, dai 700-1.200 metri sulle regioni centrali (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 febbraio 2023)ilsull’Italia, con piogge eda Nord a Sud. Perturbazioni intense interesseranno il Centro, per poi risalire verso le regioni del Nord, mentre il Sud sarà colpito solo parzialmente al mattino soprattutto in Campania, Basilicata e Puglia. Attese nevicate a quote di bassa collina al Nord, dai 700-1.200 metri sulle regioni centrali (LE).

