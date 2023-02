Messina Denaro | restano in carcere il medico Tumbarello e Bonafede junior | un video incastra il “postino” del boss

(Di martedì 28 febbraio 2023) È il 13 gennaio del 2023, tre giorni prima dell’arresto di Matteo. Andrea(ipiù giovane di sei anni rispetto al cugino omonimo che ha prestato l’identità aldi Castelvetrano), guidava la macchina del Comune di Campobello di Mazara, di cui è dipendente. L’altro, illatitante, guidava la Giulietta. Le due auto si incrociano, i due si vedono e si fermano per parlare. Un frangente ripreso da una telecamera del piccolo comune in provincia di Trapani. Undi 10 secondi che è stato depositato dai pm Gianluca De Leo e Piero Padova e dal procuratore aggiunto Paolo Guido al Tribunale del Riesame di Palermo. Immagini che proverebbero come i due si conoscessero e che sconfessano, dunque, la versione diche ha ...

... il 4bis, l'arresto del boss di Cosa nostra Matteoe tanto altro. Assieme agli autori interverranno anche i giornalisti Sigfrido Ranucci ( Report Rai3 e autore con Nicola Biondo del ...Restano in carcere sia il medico di base del boss Matteo, Alfonso Tumbarello, che il cugino omonimo del suo alter ego, Andrea Bonafede, che si sarebbe regolarmente recato nello studio del dottore per chiedere prescrizioni e farsi consegnare ...Restano in carcere Alfonso Tumbarello e Andrea Bonafede, rispettivamente il medico di Campobello di Mazara che ha curato per due anni, durante la latitanza, il boss Matteo, e il cugino e omonimo del geometra che ha prestato l'identità al capomafia. Il tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo le richieste dei pm Piero Padova e Gianluca De Leo e dell'...

TRAPANI – Andrea Bonafede è stato smentito: a rivelare la verità è stato un video di 10 secondi che ha smascherato il geometra sospettato di aver prestato l'identità a Matteo Messina Denaro. L'uomo si ...