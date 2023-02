Messi vince il Fifa Award come miglior giocatore: “Ricordo in Qatar rimarrà per sempre” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Per me è stato fantastico realizzare il sogno che ho cercato con tanta insistenza. Grazie a Dio ho potuto vincere la Coppa del Mondo. Ringrazio la mia famiglia e gli argentini per aver vissuto il Mondiale in quella maniera. Questo Ricordo ci rimarrà per tutta la vita”. Lo ha detto Lionel Messi sul palco della Salle Pleyel di Parigi, dove ha ritirato il ‘Fifa the Best’ 2022 come miglior giocatore. “E’ un piacere essere qui e aver vinto – ha detto ancora –. Ringrazio i compagni e il tecnico dell’Argentina. Questo è un riconoscimento per il gruppo”. Tanta Argentina a Parigi. Premiati nelle rispettive categorie anche il ct, Lionel Scaloni, il portiere della nazionale, Emiliano Martinez. Un riconoscimento è andato anche ai tifosi dell’Argentina per il ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) “Per me è stato fantastico realizzare il sogno che ho cercato con tanta insistenza. Grazie a Dio ho potutore la Coppa del Mondo. Ringrazio la mia famiglia e gli argentini per aver vissuto il Mondiale in quella maniera. Questociper tutta la vita”. Lo ha detto Lionelsul palco della Salle Pleyel di Parigi, dove ha ritirato il ‘the Best’ 2022. “E’ un piacere essere qui e aver vinto – ha detto ancora –. Ringrazio i compagni e il tecnico dell’Argentina. Questo è un riconoscimento per il gruppo”. Tanta Argentina a Parigi. Premiati nelle rispettive categorie anche il ct, Lionel Scaloni, il portiere della nazionale, Emiliano Martinez. Un riconoscimento è andato anche ai tifosi dell’Argentina per il ...

