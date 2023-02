Mercato Napoli | Venerato | “Il futuro di Kvara e Osimhen? Adesso vi dico tutto”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ormai manca poco alper raggiungere quel traguardo tanto atteso dalla tifoseria partenopea. Nel frattempo, si comincia già a pensare al termine della stagione e a quando inizierà la nuova sessione di calcio. Molti giocatori azzurri si stanno mettendo in mostra, ma la società non venderà nessuno a meno di offerte a cifre folli. Anche con la vittoria dello scudetto, ilcontinuerà sia nel suo percorso di ridurre il monte ingaggi, che alla ricerca di giovani profili interessanti per ildel club.: “Tottenham su Meret, ma gli azzurri hanno già individuato il sostituto” Nel corso della trasmissione radiofonica 1 Football Club, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio è intervenuto Ciro. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _andre24 : RT @GianmarcoDaria: ???@FabrizioRomano: “In casa Inter va fatto un ragionamento anche sul mercato: si è rischiato poco, Milan e Napoli lo ha… - MirkoUruguageo : Victor #Osimhen del #Napoli infiamma il #calciomercato dalla #spagna una bomba di #mercato #real #realmadrir #osi… - ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ???@FabrizioRomano: “In casa Inter va fatto un ragionamento anche sul mercato: si è rischiato poco, Milan e Napoli lo ha… - Spazio_Napoli : Di Marzio: “Il Napoli ci proverà con Kim!”, poi il commento su Kvaratskhelia - cn1926it : Dall’Inghilterra – Lo #United prepara l’assalto ad #Osimhen: è l’obiettivo primario -

Queste le sue dichiarazioni suldel: "Grande rispetto per la Serie A, per ile per la Lazio, conosco bene Tare. Vedrete presto un potenziale crack in Serie A e al. Vitao...... '' Kim ha una clausola a 50 milioni, il valore è quello anche se ilproverà ad alzarla o eliminarla'' Gianluca Di Marzio, esperto diSky, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul......già venduti per il match in programma giovedì 23 marzo allo stadio 'Diego Armando Maradona' di. A favorire le tante vendite, è anche la politica, adottata dalla FIGC, di metterli sula ...

Napoli, Osimhen punta a un doppio bonus | Mercato Calciomercato.com

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Retroscena di mercato legato a Nikola Maksimovic, ex difensore di Napoli e Genoa svincolato dalla scorsa estate.