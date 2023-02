Mercato Napoli, si prova a blindare Kvaratskhelia: incontro a fine stagione per il rinnovo (Di martedì 28 febbraio 2023) Arrivato dalla Dinamo Batumi per soli 10 milioni di euro nell’estate 2022, Khvicha Kvaratskhelia si è subito imposto come uno dei migliori calciatori della Serie A grazie alle sue prestazioni, che hanno contribuito a portare il Napoli in vetta alla classifica. Le stesse grandi prestazioni, però, hanno inevitabilmente portato molti top club europei ad interessarsi al georgiano, costringendo il club azzurro ad intervenire. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, i dirigenti partenopei avrebbero concordato con l’entourage del calciatore di incontrarsi a fine stagione per firmare il rinnovo del contratto. Per l’attaccante sarebbe pronto un prolungamento di un anno, portando la scadenza al 2028, e un raddoppiamento dell’ingaggio, che passerebbe dagli attuali 1.2 ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Arrivato dalla Dinamo Batumi per soli 10 milioni di euro nell’estate 2022, Khvichasi è subito imposto come uno dei migliori calciatori della Serie A grazie alle sue prestazioni, che hanno contribuito a portare ilin vetta alla classifica. Le stesse grandi prestazioni, però, hanno inevitabilmente portato molti top club europei ad interessarsi al georgiano, costringendo il club azzurro ad intervenire. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, i dirigenti partenopei avrebbero concordato con l’entourage del calciatore di incontrarsi aper firmare ildel contratto. Per l’attaccante sarebbe pronto un prolungamento di un anno, portando la scadenza al 2028, e un raddoppiamento dell’ingaggio, che passerebbe dagli attuali 1.2 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @RafAuriemma: Una squadra forte come il #Napoli si fa scorrere addosso le voci di mercato che riguardano i talenti presenti in organico.… - RafAuriemma : Una squadra forte come il #Napoli si fa scorrere addosso le voci di mercato che riguardano i talenti presenti in or… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Simeone, l’agente svela un retroscena di mercato: “In estate lo voleva un altro club” - NapoliCalciogol : Allorchè il Napoli taglierà il traguardo Scudetto? Tutte le ipotesi: può festeggiare già ad aprile #Atalanta… - Pashark_531 : @FootballAndDre1 Avesse perso contro Napoli Milan atalanta forse ti davo ragione. Purtroppo perso punti contro le… -