Mercato: Club Italiani su Retegui, Agente Conferma Sì (Di martedì 28 febbraio 2023) Mateo Retegui è uno dei nomi più caldi del Milan per l'estate. L'attaccante classe '99 del Boca Juniors, in prestito al Tigre, ha già segnato un gol in 6 presenze tra campionato e coppa. Il padre e Agente di Retegui, Carlos, ha parlato di un suo possibile trasferimento in Italia: "Secondo me è pronto per un grande salto, come un toro pronto a essere cavalcato da Pioli. Il Milan sta seguendo l'attaccante che Totti stava per portare alla Roma". Retegui è un giocatore davvero interessante: alto 1,90 metri, è un attaccante in grado di usare entrambi i piedi con grande abilità, una tecnica sopraffina per un giocatore così alto. I suoi modelli sono Ibrahimovic, Van Basten, Vieri e Batistuta: un mix di grandi campioni che possono ispirare un giocatore di talento come Retegui. Il Milan è pronto a scommettere ...

