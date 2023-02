Menopausa non ti temo: l’importanza di rompere il silenzio (Di martedì 28 febbraio 2023) Non più in ovulazione, ma in evoluzione. Così recitava l’ex giornalista Lorraine Candy, paladina del “midlife lifestyle”, riferendosi alla Menopausa e a tutto il mondo di significati che le ruota intorno. In Italia, secondo il Censis, si contano oggi circa 10 milioni di donne in Menopausa. Ma nonostante il progressivo affermarsi delle quote rosa nella trama della società, questa fase fisiologica non ha del tutto smesso di essere un tabù. E resta ancora circondata da un alone di disinformazione. Come conferma il Censis (ricerca “Ricominciare da cinquanta. Cosa sanno e come affrontano la Menopausa le donne italiane”), solo il 44,8% sa che la Menopausa coincide con il termine della fertilità e oltre il 38,5% ignora che bisogna prendersi cura di se stesse a causa delle molteplici conseguenze che comporta. La chiave di ... Leggi su amica (Di martedì 28 febbraio 2023) Non più in ovulazione, ma in evoluzione. Così recitava l’ex giornalista Lorraine Candy, paladina del “midlife lifestyle”, riferendosi allae a tutto il mondo di significati che le ruota intorno. In Italia, secondo il Censis, si contano oggi circa 10 milioni di donne in. Ma nonostante il progressivo affermarsi delle quote rosa nella trama della società, questa fase fisiologica non ha del tutto smesso di essere un tabù. E resta ancora circondata da un alone di disinformazione. Come conferma il Censis (ricerca “Ricominciare da cinquanta. Cosa sanno e come affrontano lale donne italiane”), solo il 44,8% sa che lacoincide con il termine della fertilità e oltre il 38,5% ignora che bisogna prendersi cura di se stesse a causa delle molteplici conseguenze che comporta. La chiave di ...

