Meningite, per il 17enne vicentino si teme la "morte cerebrale" (Di martedì 28 febbraio 2023) E’ stata avviata stamani la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale del 17enne di Tezze sul Brenta (Vicenza) , colpito da Meningite di tipo B e ricoverato nel fine settimana... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 febbraio 2023) E’ stata avviata stamani la procedura di osservazione per la dichiarazione dideldi Tezze sul Brenta (Vicenza) , colpito dadi tipo B e ricoverato nel fine settimana...

