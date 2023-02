Meningite, morte cerebrale per il 17enne ricoverato a Vicenza. In profilassi 265 persone: compagni di squadra e avversari (Di martedì 28 febbraio 2023) Meningite , morte cerebrale per il 17enne ricoverato a Vicenza: è s tata avviata stamani la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale del giovane di Tezze sul Brenta ( Vicenza )... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023)per il: è s tata avviata stamani la procedura di osservazione per la dichiarazione didel giovane di Tezze sul Brenta ()...

