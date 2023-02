Meloni vola a Delhi, focus sulla collaborazione nella Difesa (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - Nell'imminente visita a New Delhi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vi sarà in primo piano il rafforzamento della collaborazione fra Italia e India nel settore della Difesa. "Sul tavolo c'è un accordo generale fra i due Paesi sulla cooperazione bilaterale nel settore della Difesa", ha rivelato una fonte diplomatica al quotidiano The Hindu. Le forze armate indiane sono tra le più grandi al mondo per numero di effettivi (1 milione 458 mila membri nel 2020) ed è in corso una generale modernizzazione degli equipaggiamenti. Nel 2020 le spese militari sono state pari al 2,9% del Pil. Il Paese, che dispone di numerose testate nucleari, non ha aderito al trattato di non proliferazione nucleare. L'Italia può certamente puntare a conquistare importanti commesse, soprattutto ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - Nell'imminente visita a Newdel presidente del Consiglio, Giorgia, vi sarà in primo piano il rafforzamento dellafra Italia e India nel settore della. "Sul tavolo c'è un accordo generale fra i due Paesicooperazione bilaterale nel settore della", ha rivelato una fonte diplomatica al quotidiano The Hindu. Le forze armate indiane sono tra le più grandi al mondo per numero di effettivi (1 milione 458 mila membri nel 2020) ed è in corso una generale modernizzazione degli equipaggiamenti. Nel 2020 le spese militari sono state pari al 2,9% del Pil. Il Paese, che dispone di numerose testate nucleari, non ha aderito al trattato di non proliferazione nucleare. L'Italia può certamente puntare a conquistare importanti commesse, soprattutto ...

