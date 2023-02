Meloni “L'Italia è solida, riscopra fiducia in se stessa” (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Questo Governo, come sapete, ha un programma ambizioso: fare quelle riforme che l'Italia aspetta da decenni, liberare le migliori energie di questa Nazione e creare i presupposti per uno sviluppo duraturo e stabile. E' una sfida che siamo consapevoli di non poter vincere da soli e per questo dobbiamo poter contare sulla forza delle nostre imprese e dei nostri lavoratori perchè il Sistema Italia ha dimostrato di essere solido, di saper reagire meglio di altri e di non temere concorrenti. Dobbiamo solo riscoprire la fiducia in noi stessi e lavorare insieme per restituire a questa Nazione la grandezza che merita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione dell'Assemblea pubblica di Cosmetica Italia.“Abbiamo tantissimo lavoro da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Questo Governo, come sapete, ha un programma ambizioso: fare quelle riforme che l'aspetta da decenni, liberare le migliori energie di questa Nazione e creare i presupposti per uno sviluppo duraturo e stabile. E' una sfida che siamo consapevoli di non poter vincere da soli e per questo dobbiamo poter contare sulla forza delle nostre imprese e dei nostri lavoratori perchè il Sistemaha dimostrato di essere solido, di saper reagire meglio di altri e di non temere concorrenti. Dobbiamo solo riscoprire lain noi stessi e lavorare insieme per restituire a questa Nazione la grandezza che merita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio inviato in occasione dell'Assemblea pubblica di Cosmetica.“Abbiamo tantissimo lavoro da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Elly Schlein 'saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da oggi noi daremo un contributo a organizza… - FrancescoLollo1 : Anche sul piano internazionale, l'Italia torna a pensare in grande grazie al Governo Meloni ???? - DantiNicola : Sull'alleanza per il #nucleare promossa dalla Francia il Governo #Meloni sta facendo l'ennesima figura dilettantesc… - MauroLcc1955 : RT @davalessi_ct: La #Meloni dice che senza l'aiuto in armi all’Ucraina, la Russia avrebbe invaso l'Europa e di conseguenza l'Italia. Mi ch… - IlModeratoreWeb : Meloni “L’Italia è solida, riscopra fiducia in se stessa” - -