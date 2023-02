Meloni “L’Italia è solida, riscopra fiducia in se stessa” (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Questo Governo, come sapete, ha un programma ambizioso: fare quelle riforme che L’Italia aspetta da decenni, liberare le migliori energie di questa Nazione e creare i presupposti per uno sviluppo duraturo e stabile. E’ una sfida che siamo consapevoli di non poter vincere da soli e per questo dobbiamo poter contare sulla forza delle nostre imprese e dei nostri lavoratori perchè il Sistema Italia ha dimostrato di essere solido, di saper reagire meglio di altri e di non temere concorrenti. Dobbiamo solo riscoprire la fiducia in noi stessi e lavorare insieme per restituire a questa Nazione la grandezza che merita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione dell’Assemblea pubblica di Cosmetica Italia.“Abbiamo tantissimo lavoro da fare sia a livello nazionale che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Questo Governo, come sapete, ha un programma ambizioso: fare quelle riforme cheaspetta da decenni, liberare le migliori energie di questa Nazione e creare i presupposti per uno sviluppo duraturo e stabile. E’ una sfida che siamo consapevoli di non poter vincere da soli e per questo dobbiamo poter contare sulla forza delle nostre imprese e dei nostri lavoratori perchè il Sistema Italia ha dimostrato di essere solido, di saper reagire meglio di altri e di non temere concorrenti. Dobbiamo solo riscoprire lain noi stessi e lavorare insieme per restituire a questa Nazione la grandezza che merita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio inviato in occasione dell’Assemblea pubblica di Cosmetica Italia.“Abbiamo tantissimo lavoro da fare sia a livello nazionale che ...

