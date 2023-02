Meloni lancia un "programma ambizioso" di riforme (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - "Questo governo ha un programma ambizioso: fare quelle riforme che l'Italia aspetta da decenni, liberare le migliori energie di questa nazione e creare i presupposti per uno sviluppo duraturo e stabile. È una sfida che siamo consapevoli di non poter vincere da soli e per questo dobbiamo poter contare sulla forza delle nostre imprese e dei nostri lavoratori perchè il Sistema Italia ha dimostrato di essere solido, di saper reagire meglio di altri e di non temere concorrenti. Dobbiamo solo riscoprire la fiducia in noi stessi e lavorare insieme per restituire a questa nazione la grandezza che merita". Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio di saluto all'Assemblea pubblica 2023 di Cosmetica Italia. Il viaggio in India Intanto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si prepara ad ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - "Questo governo ha un: fare quelle riforme che l'Italia aspetta da decenni, liberare le migliori energie di questa nazione e creare i presupposti per uno sviluppo duraturo e stabile. È una sfida che siamo consapevoli di non poter vincere da soli e per questo dobbiamo poter contare sulla forza delle nostre imprese e dei nostri lavoratori perchè il Sistema Italia ha dimostrato di essere solido, di saper reagire meglio di altri e di non temere concorrenti. Dobbiamo solo riscoprire la fiducia in noi stessi e lavorare insieme per restituire a questa nazione la grandezza che merita". Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia, nel videomessaggio di saluto all'Assemblea pubblica 2023 di Cosmetica Italia. Il viaggio in India Intanto il presidente del Consiglio, Giorgia, si prepara ad ...

