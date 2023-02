Meloni in India vede Modi, intesa su difesa e accordi commerciali (Di martedì 28 febbraio 2023) La prima stretta di mano, lo scorso novembre, ha avuto come scenario Bali, summit G20. Giovedì Giorgia Meloni incontrerà nuovamente il primo ministro Indiano, Narendra Modi, questa volta a New Delhi. Una visita, quella della premier, che cerca di intercettare e potenziare lo slancio che la cooperazione tra i due Paesi ha avuto sempre più negli ultimi anni, dopo aver archiviato le tensioni dovute ai casi dei due marò e di Augusta Westland, con la presunta corruzione di funzionari Indiani per la vendita di elicotteri. Quella dell'India è una economia in crescita e l'Italia la annovera tra i suoi principali partner commerciali nell'Indo-Pacifico. D'altra parte, a parlare sono i numeri. Come si evince da Infomercati esteri, l'interscambio nel 2022 è intorno ai 14,9 miliardi. E' stato lo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 febbraio 2023) La prima stretta di mano, lo scorso novembre, ha avuto come scenario Bali, summit G20. Giovedì Giorgiaincontrerà nuovamente il primo ministrono, Narendra, questa volta a New Delhi. Una visita, quella della premier, che cerca di intercettare e potenziare lo slancio che la cooperazione tra i due Paesi ha avuto sempre più negli ultimi anni, dopo aver archiviato le tensioni dovute ai casi dei due marò e di Augusta Westland, con la presunta corruzione di funzionarini per la vendita di elicotteri. Quella dell'è una economia in crescita e l'Italia la annovera tra i suoi principali partnernell'Indo-Pacifico. D'altra parte, a parlare sono i numeri. Come si evince da Infomercati esteri, l'interscambio nel 2022 è intorno ai 14,9 miliardi. E' stato lo ...

