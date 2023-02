Meloni fa i suoi auguri a Schlein: “Pronta al confronto, mi aspetto un’opposizione durissima” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Uno scenario molto interessante”: questo il commento di Giorgia Meloni sull’insediamento di Elly Schlein alla guida del Pd. La premier ha telefonato alla neo segretaria del Partito Democratico per congratularsi con lei e “farle anche personalmente i miei auguri”, come rivelato dalla stessa Meloni durante la trasmissione “Cinque minuti” di Bruno Vespa. Ovviamente mi aspetto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) “Uno scenario molto interessante”: questo il commento di Giorgiasull’insediamento di Ellyalla guida del Pd. La premier ha telefonato alla neo segretaria del Partito Democratico per congratularsi con lei e “farle anche personalmente i miei”, come rivelato dalla stessadurante la trasmissione “Cinque minuti” di Bruno Vespa. Ovviamente mi... TAG24.

