Mbappé: “se vengo in Italia è solo per il Milan” (Di martedì 28 febbraio 2023) . L’attaccante francese fa sognare i tifosi rossoneri affermando che se dovesse venire a giocare in Serie A sarebbe solo per il Milan. Mbappé Milan Sta facendo il giro della rete il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) . L’attaccante francese fa sognare i tifosi rossoneri affermando che se dovesse venire a giocare in Serie A sarebbeper ilSta facendo il giro della rete il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, in ... TAG24.

