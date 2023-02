Mbappé: «Io in Serie A? Se vengo è solo per il Milan» (VIDEO) (Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri l’attaccante del Psg, Kylian Mbappé, ha presenziato ai ‘FIFA Best Award’ 2023. Mbappé è arrivato secondo, dietro al suo compagno di squadra a Parigi, l’argentino Lionel Messi. Su Twitter spopola il VIDEO che ritrae l’attaccante francese mentre risponde ad una domanda di un tifoso sulla possibilità di vederlo, prima o poi, giocare in Serie A. Mbappé risponde: «Se vengo in Italia è solo per il Milan». Kylian Mbappé : « Si je viens (en Serie A), c’est que le Milan AC. » pic.twitter.com/f8uj3dYp10 — Actu Foot (@ActuFoot ) February 28, 2023 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri l’attaccante del Psg, Kylian, ha presenziato ai ‘FIFA Best Award’ 2023.è arrivato secondo, dietro al suo compagno di squadra a Parigi, l’argentino Lionel Messi. Su Twitter spopola ilche ritrae l’attaccante francese mentre risponde ad una domanda di un tifoso sulla possibilità di vederlo, prima o poi, giocare inA.risponde: «Sein Italia èper il». Kylian: « Si je viens (enA), c’est que leAC. » pic.twitter.com/f8uj3dYp10 — Actu Foot (@ActuFoot ) February 28, 2023 L'articolo ilNapolista.

