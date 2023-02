Mbappé in Serie A? Il francese scatena i tifosi italiani: «Verrei solo per il Milan» – Il video (Di martedì 28 febbraio 2023) «Se vengo in Italia è solo per il Milan». Stanno impazzendo di gioia i tifosi rossoneri dopo la dichiarazione di Kylian Mbappé. In un video, diventato virale in poche ore su tutti i social media, il giocatore del Paris Saint-Germain, che ieri si trovava alla cerimonia del premio Fifa The Best Award, risponde alla domanda di un tifoso su un possibile trasferimento in Italia. «Ho vibrato», commenta un tifoso Milanista su Twitter. Mentre un’altra pagina vicina al club rossonera aggiunge: «Sì, avete sentito bene». Probabilmente si tratta solo di una battuta. Mbappé infatti è legato al club parigino da un contratto triennale di 216 milioni con «bonus fedeltà». Mbappé, infatti, guadagnerà 70 milioni di euro se non lascerà il Psg nel giugno ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) «Se vengo in Italia èper il». Stanno impazzendo di gioia irossoneri dopo la dichiarazione di Kylian. In un, diventato virale in poche ore su tutti i social media, il giocatore del Paris Saint-Germain, che ieri si trovava alla cerimonia del premio Fifa The Best Award, risponde alla domanda di un tifoso su un possibile trasferimento in Italia. «Ho vibrato», commenta un tifosoista su Twitter. Mentre un’altra pagina vicina al club rossonera aggiunge: «Sì, avete sentito bene». Probabilmente si trattadi una battuta.infatti è legato al club parigino da un contratto triennale di 216 milioni con «bonus fedeltà»., infatti, guadagnerà 70 milioni di euro se non lascerà il Psg nel giugno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Mbappé fa sognare i rossoneri: 'Io in Italia? Giocherei solo per il Milan' - sportmediaset : Mbappé a sorpresa: 'Se venissi in Serie A, sarebbe al Milan' #Mbappé #Milan #KylianMbappé - DiMarzio : Bomber d'Europa, #Iemmello è secondo solo ad #Haaland: i numeri dell'attaccante del @USCatanzaro1929 ?? - infoitsport : Mbappé in Serie A? Il francese scatena i tifosi italiani: «Verrei solo per il Milan» - infoitsport : Mbappé fa sognare i tifosi rossoneri: 'In Serie A solo con il Milan' -

Mbappé: ''Io in Serie A Solo per il Milan...'' Kylian Mbappé torna a confessare la sua fede rossonera. Ieri a margine della cerimonia Fifa, dove concorreva per il titolo di miglior giocatore al ... Mbappé: Io in Italia Solo al Milan. Il fenomeno del Paris St. Germain per la prima volta apre a un trasferimento in Serie A Kylian Mbappé apre clamorosamente a un suo arrivo in Serie A. 'Se vengo in Italia è solo per il Milan'. In rete sta facendo il giro del mondo il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ... Mbappé fa sognare i rossoneri: 'Io in Italia Giocherei solo per il Milan' Sognare oggi non costa nulla, ma in futuro chissà. In ogni caso, Kylian Mbappé torna a confessare la sua fede rossonera, e l'ha ricordato a margine della cerimonia Fifa, dove concorreva per il titolo di miglior giocatore al mondo nel 2022, con Benzema e Messi, che poi ha ... Kyliantorna a confessare la sua fede rossonera. Ieri a margine della cerimonia Fifa, dove concorreva per il titolo di miglior giocatore al ...Kylianapre clamorosamente a un suo arrivo inA. 'Se vengo in Italia è solo per il Milan'. In rete sta facendo il giro del mondo il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ...Sognare oggi non costa nulla, ma in futuro chissà. In ogni caso, Kyliantorna a confessare la sua fede rossonera, e l'ha ricordato a margine della cerimonia Fifa, dove concorreva per il titolo di miglior giocatore al mondo nel 2022, con Benzema e Messi, che poi ha ... L’Argentina vince i Mondiali alla fine di una partita che non doveva finire mai Domani