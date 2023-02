Mbappé e la battuta che fa sognare i tifosi: 'Se vengo in Serie A c'è il Milan' (Di martedì 28 febbraio 2023) E' una battuta, lanciata in risposta alla domanda di un fan, e come tale la prendiamo. Ma la frase pronunciata da Kylian Mbappé,... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) E' una, lanciata in risposta alla domanda di un fan, e come tale la prendiamo. Ma la frase pronunciata da Kylian,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanistapelato : RT @cmdotcom: Mbappé e la battuta che fa sognare i tifosi: 'Se vengo in Serie A c'è il Milan' - sportli26181512 : Mbappé e la battuta che fa sognare i tifosi: 'Se vengo in Serie A c'è il Milan': E' una battuta, lanciata lì in ris… - cmdotcom : Mbappé e la battuta che fa sognare i tifosi: 'Se vengo in Serie A c'è il Milan' - rabiotmachia : Il Milan Twitter sta impazzendo per una battuta di Mbappe Come si può credere di poter permettersi il più forte al… -

Mbappé e la battuta che fa sognare i tifosi: 'Se vengo in Serie A c'è il Milan' Commenta per primo E' una battuta, lanciata lì in risposta alla domanda di un fan, e come tale la prendiamo. Ma la frase pronunciata da Kylian Mbappé, a margine della cerimonia dei Fifa Awards tenutasi ieri a Parigi, è una di ... Fifa Awards, Messi vince il premio di miglior giocatore 2022 Battuta la concorrenza del compagno di squadra e rivale nella finale della Coppa del Mondo Kylian Mbappè e di Karim Benzema, campione di Spagna e d'Europa col Real Madrid e premiato lo scorso ottobre ... Fifa Awards 2022, Messi è ancora il numero uno: tutti i premi della serata Battuta la concorrenza del compagno di squadra e rivale nella finale della Coppa del Mondo Kylian Mbappè e di Karim Benzema , campione di Spagna e d'Europa col Real Madrid e premiato lo scorso ... Commenta per primo E' una, lanciata lì in risposta alla domanda di un fan, e come tale la prendiamo. Ma la frase pronunciata da Kylian, a margine della cerimonia dei Fifa Awards tenutasi ieri a Parigi, è una di ...la concorrenza del compagno di squadra e rivale nella finale della Coppa del Mondo Kylian Mbappè e di Karim Benzema, campione di Spagna e d'Europa col Real Madrid e premiato lo scorso ottobre ...la concorrenza del compagno di squadra e rivale nella finale della Coppa del Mondo Kylian Mbappè e di Karim Benzema , campione di Spagna e d'Europa col Real Madrid e premiato lo scorso ... Francia-Argentina 4-3, Mbappè è una furia e porta ai quarti i transalpini la Repubblica