Mbappé, dichiarazione d’amore ai rossoneri: In Italia solo per il Milan (Di martedì 28 febbraio 2023) Kylian Mbappé e la dichiarazione d’amore al Milan: “Se vengo in Italia è solo per il Milan”. Sta facendo il giro della rete il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, in cui il giocatore francese del Psg ha risposto in questo modo a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento in Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) Kyliane laal: “Se vengo inper il”. Sta facendo il giro della rete il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, in cui il giocatore francese del Psg ha risposto in questo modo a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

