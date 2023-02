Mbappe a Casa Milan: tutti pazzi per francese (Di martedì 28 febbraio 2023) Maldini e Massara - Calciomercato.it Il video di Mbappe ha chiaramente fatto il giro del mondo e ha ... Il connazionale di Giroud, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, lo aveva confessato non ... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Maldini e Massara - Calciomercato.it Il video diha chiaramente fatto il giro del mondo e ha ... Il connazionale di Giroud, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, lo aveva confessato non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Asset_Profile : @itsnotanangel Il 22 Maggio Cardinale e Mbappe erano insieme a casa di Gerry a guardare Sassuolo-Milan - MaxMax6047 : @bintYusuf___ Per Mbappe do anche la mia casa altro che Rafa - 573F4N0 : @ronaldinhano ha appena sequestrato mbappe e lo sta portando a casa di paolo - chrgdn : Saelemaekers a casa sua ha indossato la maglia dello United ?????? Mbappè ha pubblicamente ammesso che in Italia vorr… - lanz_camila : @433 le pongo casa a mbappe -