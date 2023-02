Max Verstappen crea il suo dream team: snobbati Hamilton e Leclerc, ma pure il compagno Perez (Di martedì 28 febbraio 2023) Un pilota di esperienza da affiancare a un giovane talento. Sono queste le caratteristiche che Max Verstappen vorrebbe nel suo team se fosse il boss. L’identikit porta a pensare a due nomi su tutti: il 38enne Lewis Hamilton e il 25enne Charles Leclerc. Invece no, il campione del mondo di Formula 1 snobba i suoi rivali in Mercedes e Ferrari. Ma ignora pure il suo compagno di squadra Sergio Perez. Una scelta che conferma quanto Verstappen sappia stuzzicare gli avversari, anche quelli che si ritrova dentro casa. L’olandese della Red Bull ha giocato a indossare i panni del suo team Principal Christian Horner durante un’intervista per il profilo Instagram dello sponsor Mobil1. E così ha creato il suo personalissimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Un pilota di esperienza da affiancare a un giovane talento. Sono queste le caratteristiche che Maxvorrebbe nel suose fosse il boss. L’identikit porta a pensare a due nomi su tutti: il 38enne Lewise il 25enne Charles. Invece no, il campione del mondo di Formula 1 snobba i suoi rivali in Mercedes e Ferrari. Ma ignorail suodi squadra Sergio. Una scelta che conferma quantosappia stuzzicare gli avversari, anche quelli che si ritrova dentro casa. L’olandese della Red Bull ha giocato a indossare i panni del suoPrincipal Christian Horner durante un’intervista per il profilo Instagram dello sponsor Mobil1. E così hato il suo personalissimo ...

