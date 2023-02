Maurizio Costanzo, un patrimonio incredibile: chi si prende l'eredità (Di martedì 28 febbraio 2023) Ora che Maurizio Costanzo non c'è più, chi si becca il "malloppo"? Inevitabilmente, infatti, le questioni pratiche e più spinose incombono, una su tutte: la sua eredità. Il patrimonio del giornalista, che ha cominciato a lavorare nel 1956 come cronista del quotidiano romano Paese Sera e, praticamente, non si è più fermato, ammonterebbe a circa 70 milioni di euro. Non solo le royalties e i diritti d'autore sulle sue opere, tra cui i testi per Mino Reitano, Alex Britti e Andrea Bocelli e il celebre brano Se Telefonando composto nel 1966 e reso immortale dalla voce di Mina, ma anche ville e appartamenti vari, tra cui due di 150mq l'uno a Roma, nel quartiere Prati. Di questi, uno in usufrutto intestato a Costanzo (è un attico del condominio in via Poma, tristemente noto per l‘omicidio di Simonetta Cesaroni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Ora chenon c'è più, chi si becca il "malloppo"? Inevitabilmente, infatti, le questioni pratiche e più spinose incombono, una su tutte: la sua. Ildel giornalista, che ha cominciato a lavorare nel 1956 come cronista del quotidiano romano Paese Sera e, praticamente, non si è più fermato, ammonterebbe a circa 70 milioni di euro. Non solo le royalties e i diritti d'autore sulle sue opere, tra cui i testi per Mino Reitano, Alex Britti e Andrea Bocelli e il celebre brano Se Telefonando composto nel 1966 e reso immortale dalla voce di Mina, ma anche ville e appartamenti vari, tra cui due di 150mq l'uno a Roma, nel quartiere Prati. Di questi, uno in usufrutto intestato a(è un attico del condominio in via Poma, tristemente noto per l‘omicidio di Simonetta Cesaroni ...

