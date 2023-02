Maurizio Costanzo, quell’emozionante intervista a Maria De Filippi: entrambi in lacrime (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ricordo di Maurizio Costanzo ed il grande amore che lo legava a sua moglie Maria. Spunta ora un’emozionante intervista che fa venire i brividi. Da due giorni l’Italia intera non pensa ad altro, e non parla d’altro. La morte di Maurizio Costanzo sembra aver aperto una ferita nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano, ma anche nei telespettatori. Un’intera generazione cresciuta a pane e Maurizio Costanzo Show, che oggi vuole ricordarlo e commemorarlo per lo straordinario uomo che era e che resterà sempre. Costanzo De Filippi – AnsaFoto – grantennistoscana.itCostanzo, oltre ad essere un uomo di cultura, era anche un uomo di valori. Valori positivi che ha sempre portato nel lavoro come nella vita ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ricordo died il grande amore che lo legava a sua moglie. Spunta ora un’emozionanteche fa venire i brividi. Da due giorni l’Italia intera non pensa ad altro, e non parla d’altro. La morte disembra aver aperto una ferita nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano, ma anche nei telespettatori. Un’intera generazione cresciuta a pane eShow, che oggi vuole ricordarlo e commemorarlo per lo straordinario uomo che era e che resterà sempre.De– AnsaFoto – grantennistoscana.it, oltre ad essere un uomo di cultura, era anche un uomo di valori. Valori positivi che ha sempre portato nel lavoro come nella vita ...

