Maurizio Costanzo lascia in eredità un patrimonio da 70 milioni: dalle proprietà immobiliari ai diritti d’autore di “Se telefonando” (Di martedì 28 febbraio 2023) Ammonterebbe a circa 70 milioni di euro il patrimonio che Maurizio Costanzo lascerà in eredità alla moglie Maria De Filippi, e ai figli Camilla, Saverio e Gabriele. Secondo quanto ha scritto Repubblica, l’84enne giornalista e conduttore tv, morto ad 84 anni lo scorso 24 febbraio, in quasi 50 anni di carriera avrebbe accumulato un patrimonio diviso tra proprietà immobiliari in varie zone d’Italia e diritti d’autore. Solamente a Roma, Costanzo possedeva con la De Filippi due appartamenti di 150 metri quadri nel quartiere Prati. Fuori Roma, l’ideatore del Maurizio Costanzo Show aveva acquistato diverse abitazioni nella bassa Toscana, regione da lui molto amata. Tra queste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Ammonterebbe a circa 70di euro ilchelascerà inalla moglie Maria De Filippi, e ai figli Camilla, Saverio e Gabriele. Secondo quanto ha scritto Repubblica, l’84enne giornalista e conduttore tv, morto ad 84 anni lo scorso 24 febbraio, in quasi 50 anni di carriera avrebbe accumulato undiviso train varie zone d’Italia e. Solamente a Roma,possedeva con la De Filippi due appartamenti di 150 metri quadri nel quartiere Prati. Fuori Roma, l’ideatore delShow aveva acquistato diverse abitazioni nella bassa Toscana, regione da lui molto amata. Tra queste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Addio, Maurizio. L'ultimo viaggio accompagnato dalla musica del Maurizio Costanzo Show e dalle lacrime dell'amata M… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - localteamtv : Maurizio Costanzo, sigla MCS per l'uscita del feretro, la commozione di Maria De Filippi #mauriziocostanzo… - Emilystellaemi2 : Morte di Maurizio Costanzo: è polemica per i selfie alla camera ardente - GhislandiMonica : RT @mavakagher: @AntonioGarau15 È il sottofondo musicale ciò che conta, omaggio al Maurizio Costanzo show -