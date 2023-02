Maurizio Costanzo, la foto di Marta Flavi divide il web: “Poco elegante”. Ma c’è chi la difende: “Ha diritto di esternare il proprio dolore come vuole” (Di martedì 28 febbraio 2023) La foto scelta da Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, per dare l’addio sui social al giornalista non ha convinto tutti. L’ex conduttrice di Agenzia matrimoniale ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae con Maurizio nel giorno del loro matrimonio, e la scritta: “Sono ancora sgomenta… buon viaggio Maurizio”. Tra i commenti però non sono pochi quelli che hanno criticato la scelta della Flavi, sposatasi con il giornalista nel 1989. Il loro matrimonio durò soltanto un anno e la separazione fu turbolenta. Nei giorni scorsi lei stessa aveva dichiarato che non sarebbe andata ai funerali: “Sarebbe Poco elegante”. Quella stessa poca eleganza ora viene tirata in ballo per la foto condivisa sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Lascelta da, ex moglie di, per dare l’addio sui social al giornalista non ha convinto tutti. L’ex conduttrice di Agenzia matrimoniale ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae connel giorno del loro matrimonio, e la scritta: “Sono ancora sgomenta… buon viaggio”. Tra i commenti però non sono pochi quelli che hanno criticato la scelta della, sposatasi con il giornalista nel 1989. Il loro matrimonio durò soltanto un anno e la separazione fu turbolenta. Nei giorni scorsi lei stessa aveva dichiarato che non sarebbe andata ai funerali: “Sarebbe”. Quella stessa poca eleganza ora viene tirata in ballo per lacondivisa sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - fanpage : Addio, Maurizio. L'ultimo viaggio accompagnato dalla musica del Maurizio Costanzo Show e dalle lacrime dell'amata M… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - 963_fr : RT @JamesLucasIT: Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone http… - alessio___1 : Più di un italiano su 2 (55.2%)hanno seguito i funerali di #MaurizioCostanzo tra Rai1 con #OggiEUnAltroGiorno (19.7… -