Maurizio Costanzo, fino all'ultimo con il suo gatto Filippo (Di martedì 28 febbraio 2023) La presenza di Filippo, il gatto di Maurizio Costanzo, al suo funerale ha commosso non solo gli amici e i colleghi del giornalista, ma anche tutti coloro che hanno seguito la sua carriera e condiviso la sua passione per gli animali. La foto, plastificata e appoggiata sul legno del feretro insieme a quella del conduttore, ha rappresentato un gesto commovente di affetto e di amore che ha colpito profondamente tutti coloro che erano presenti alla cerimonia. Maurizio Costanzo e Filippo, il suo amico a quattro zampe In un servizio di 'Dalla parte degli animali', Maurizio Costanzo aveva parlato con affetto del suo amato gatto certosino, descrivendo la sua personalità e il suo comportamento: "Ama stare al caldo – raccontava ...

