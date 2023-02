Maurizio Costanzo eredità: ecco come saranno spartiti i suoi averi tra Maria De Filippi e figli (Di martedì 28 febbraio 2023) Maurizio Costanzo ha lasciato su questa terra una grandissima eredità, non soltanto materiale, ma anche umana e morale. Quest0ultimo punto è stato affrontato anche ieri, durante i funerali solenni officiati da un sacerdote molto vicino alla famiglia. In merito al primo aspetto, invece, adesso bisognerà sbrigare tutte quelle pratiche alquanto scomode che serviranno a gestire L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 febbraio 2023)ha lasciato su questa terra una grandissima, non soltanto materiale, ma anche umana e morale. Quest0ultimo punto è stato affrontato anche ieri, durante i funerali solenni officiati da un sacerdote molto vicino alla famiglia. In merito al primo aspetto, invece, adesso bisognerà sbrigare tutte quelle pratiche alquanto scomode che serviranno a gestire L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - fanpage : Addio, Maurizio. L'ultimo viaggio accompagnato dalla musica del Maurizio Costanzo Show e dalle lacrime dell'amata M… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - Giulss012 : Posso dire che chi ha guardato i funerali di Maurizio Costanzo solo per vedere chi c'era e chi non c'era è una pers… - lillitheb : RT @sun_low3r: mi sono appena ricordata che 'se telefonando' era cantata da Mina ma era stata scritta da Maurizio Costanzo ?? -