Maurizio Costanzo, Claudio Lippi a Pomeriggio 5: ecco chi è per lui la sua erede in televisione (Di martedì 28 febbraio 2023) Durante la trasmissione “Pomeriggio Cinque”, Claudio Lippi ricorda la figura di Maurizio Costanzo, il presentatore televisivo, ospite su Canale5, rivolge la sua attenzione a Barbara d’Urso e afferma: “Maurizio è stato soprattutto un uomo di grande statura che ha utilizzato il mezzo televisivo per rendere accessibili alcuni argomenti in tempi difficili, e tu, Barbara, sei la sua erede“. Parole queste che hanno sorpreso la conduttrice. Claudio Lippi consacra l’erede di Maurizio Costanzo Claudio Lippi si fa portavoce di un “testamento ideale” e nel giorno dell’ultimo saluto al giornalista rivela: “È una sorta di patrimonio morale che mi sento autorizzato ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 febbraio 2023) Durante la trasmissione “Cinque”,ricorda la figura di, il presentatore televisivo, ospite su Canale5, rivolge la sua attenzione a Barbara d’Urso e afferma: “è stato soprattutto un uomo di grande statura che ha utilizzato il mezzo televisivo per rendere accessibili alcuni argomenti in tempi difficili, e tu, Barbara, sei la sua“. Parole queste che hanno sorpreso la conduttrice.consacra l’disi fa portavoce di un “testamento ideale” e nel giorno dell’ultimo saluto al giornalista rivela: “È una sorta di patrimonio morale che mi sento autorizzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - fanpage : Addio, Maurizio. L'ultimo viaggio accompagnato dalla musica del Maurizio Costanzo Show e dalle lacrime dell'amata M… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - PierS_JJ_ : Paredes è messo peggio di Maurizio Costanzo - montesecine1968 : RT @DavideR46325615: Vi siete scandalizzati per il selfie chiesto a Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo? Vi rinfresco… -