Maurizio Costanzo, clamore per i Vip che non si sono presentati al funerale (Di martedì 28 febbraio 2023) Non tutti i vip che hanno lavorato con Maurizio Costanzo o che sono stati spesso ospiti nel suo salotto televisivo hanno presenziato ai funerali che si sono tenuti lunedì 27 febbraio 2023 presso la chiesa degli Artisti di Roma. Al contrario, l'assenza di alcuni volti davvero noti ha lasciato basiti e perplessi persino i commentatori televisivi. Non c'erano per esempio Belen Rodriguez né Michelle Hunziker, ma neanche Barbara D'Urso, la cui assenza tuttavia sembra imputabile alla diretta di Pomeriggio 5 che andava in onda contemporaneamente su Canale 5. Ai funerali di Maurizio Costanzo (non) c'erano tutti: i volti noti Venerdì 24 febbraio 2023, Maurizio Costanzo è venuto a mancare all'età di 84 anni, lasciando un vuoto nel mondo della televisione e dello ...

