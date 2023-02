Maurizio Costanzo, chi sarà il suo erede in televisione? Ecco il primo nome in lizza (Di martedì 28 febbraio 2023) Personaggi Tv. sarà difficile superare il lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Il famoso giornalista e conduttore televisivo è scomparso venerdì 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Costanzo era ricoverato da alcuni giorni in una clinica romana per un intervento di routine, ma a portarselo via sarebbe stata una polmonite. Grande risposta di pubblico alla camera ardente allestita in Campidoglio, così come ai funerali celebrati nella Chiesa degli Artisti a Roma. Adesso chi sarà il suo erede in televisione? C’è già un nome in lizza. (Continua…) Leggi anche: Maurizio Costanzo, confessione a sorpresa: “Aggiungere sale aumenta il rischio di morte, ma…” Leggi anche: Maurizio ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 febbraio 2023) Personaggi Tv.difficile superare il lutto per la morte di. Il famoso giornalista e conduttore televisivo è scomparso venerdì 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni.era ricoverato da alcuni giorni in una clinica romana per un intervento di routine, ma a portarselo via sarebbe stata una polmonite. Grande risposta di pubblico alla camera ardente allestita in Campidoglio, così come ai funerali celebrati nella Chiesa degli Artisti a Roma. Adesso chiil suoin? C’è già unin. (Continua…) Leggi anche:, confessione a sorpresa: “Aggiungere sale aumenta il rischio di morte, ma…” Leggi anche:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - fanpage : Addio, Maurizio. L'ultimo viaggio accompagnato dalla musica del Maurizio Costanzo Show e dalle lacrime dell'amata M… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - ILMARCHESE__ : RT @DavideR46325615: Vi siete scandalizzati per il selfie chiesto a Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo? Vi rinfresco… - ferrarilau2806 : RT @avvclarinsolia: bello e doveroso il ricordo di Carlo Conti a Maurizio Costanzo, ma il pensiero speciale a Maria De Filippi lo rende anc… -