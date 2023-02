Matteo Berrettini può sfidare suo fratello Jacopo ad Acapulco? Gli scenari e il tabellone: non ci sono precedenti (Di martedì 28 febbraio 2023) Ci sono due Berrettini nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Acapulco. Il più blasonato Matteo, finalista a Wimbledon 2021 e già nella top-10 del ranking ATP, e suo fratello minore Jacopo. Il 26enne Matteo punta a essere grande protagonista sul cemento messicano, dove torna a giocare dopo la sconfitta rimediata un mese e mezzo fa al primo turno degli Australian Open contro Andy Murray. Il 24enne Jacopo è invece passato dal tabellone delle qualificazioni e avrà una ghiotta occasione per fare esperienza in un torneo di alto livello agonistico. Ci potrebbe essere un derby tra i due fratelli romani? L’incrocio non si potrà palesare prima della semifinale. L’obiettivo è sulla carta più raggiungibile da parte di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Ciduenelprincipale del torneo ATP 500 di. Il più blasonato, finalista a Wimbledon 2021 e già nella top-10 del ranking ATP, e suominore. Il 26ennepunta a essere grande protagonista sul cemento messicano, dove torna a giocare dopo la sconfitta rimediata un mese e mezzo fa al primo turno degli Australian Open contro Andy Murray. Il 24enneè invece passato daldelle qualificazioni e avrà una ghiotta occasione per fare esperienza in un torneo di alto livello agonistico. Ci potrebbe essere un derby tra i due fratelli romani? L’incrocio non si potrà palesare prima della semifinale. L’obiettivo è sulla carta più raggiungibile da parte di ...

