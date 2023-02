Massimo Giletti, il rapporto con l’ex Antonella Clerici: “È senz’altro una delle donne che più ho amato” (Di martedì 28 febbraio 2023) Negli anni Massimo Giletti ha avuto diverse relazioni importanti, anche con donne del mondo dello spettacolo e della televisione. Negli anni Novanta, infatti, ha avuto una relazione con Antonella Clerici, finita a causa del desiderio della donna, ma non condiviso dal giornalista, di avere un figlio. Anche dopo la fine della relazione i due sono rimasti in ottimi rapporti. Successivamente ha avuto una relazione con la deputata del PD, Alessandra Moretti, e alla modella Angela Tuccia. Massimo Giletti, perché è finita con l’ex Antonella Clerici Ad oggi non ci sono notizie di presunti flirt o di nuove relazioni, e il giornalista non è mai stato sposato. Ha inoltre dichiarato che “Il legame con la televisione è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Negli anniha avuto diverse relazioni importanti, anche condel mondo dello spettacolo e della televisione. Negli anni Novanta, infatti, ha avuto una relazione con, finita a causa del desiderio della donna, ma non condiviso dal giornalista, di avere un figlio. Anche dopo la fine della relazione i due sono rimasti in ottimi rapporti. Successivamente ha avuto una relazione con la deputata del PD, Alessandra Moretti, e alla modella Angela Tuccia., perché è finita conAd oggi non ci sono notizie di presunti flirt o di nuove relazioni, e il giornalista non è mai stato sposato. Ha inoltre dichiarato che “Il legame con la televisione è ...

