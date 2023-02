Massimo Giletti, ecco tutte le sue ex fidanzate: Clerici, Moretti e tutti i flirt (Di martedì 28 febbraio 2023) Massimo Giletti ha avuto importanti relazioni con diverse donne del mondo dello spettacolo e non solo: uno dei suoi più grandi amori è stato con Antonella Clerici, ex fidanzata del conduttore. Di lei, il diretto interessato ha detto: È stata una donna che mi ha regalato molto. Erano anni in cui ero più calmo. Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi. All’epoca, infatti, Massimo Giletti non voleva creare una famiglia, mentre la sua collega era già pronta. Dopo di lei, comunque, per un paio d’anni, dal 2011 al 2013, il conduttore è stato fidanzato con Angela Tuccia, modella, attrice e valletta nota per il suo ruolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 febbraio 2023)ha avuto importanti relazioni con diverse donne del mondo dello spettacolo e non solo: uno dei suoi più grandi amori è stato con Antonella, ex fidanzata del conduttore. Di lei, il diretto interessato ha detto: È stata una donna che mi ha regalato molto. Erano anni in cui ero più calmo. Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi. All’epoca, infatti,non voleva creare una famiglia, mentre la sua collega era già pronta. Dopo di lei, comunque, per un paio d’anni, dal 2011 al 2013, il conduttore è stato fidanzato con Angela Tuccia, modella, attrice e valletta nota per il suo ruolo ...

