Massimo Giletti e il caos con l’ex compagna Alessandra Moretti: “È ancora innamorata di me” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Alessandra Moretti? È ancora innamorata di me, forse in parte anche io”, Massimo Giletti si è raccontato qualche mese fa, al Corriere della Sera, ripercorrendo passato, famiglia, amori. Tra questi la relazione con Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, che smentisce pronta a denunciare: “Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici”, gli manda a dire con un comunicato girato alle agenzie, prima di sottolineare: “Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia” Tra questi la convinzione che l’europarlamentare del Pd lo ami ancora. I due hanno avuto una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) “? Èdi me, forse in parte anche io”,si è raccontato qualche mese fa, al Corriere della Sera, ripercorrendo passato, famiglia, amori. Tra questi la relazione con, eurodeputata del Pd, che smentisce pronta a denunciare: “Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici”, gli manda a dire con un comunicato girato alle agenzie, prima di sottolineare: “Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia” Tra questi la convinzione che l’europarlamentare del Pd lo ami. I due hanno avuto una ...

