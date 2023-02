"Massima unità ma...". Elly Schlein, ecco cosa attende il Pd (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (askanews) - Elly Schlein intende "lavorare per la Massima unità di questo partito". La neo-segretaria Pd lo ha detto parlando al Nazareno. "La responsabilità che sentiamo è proprio quella di tenere insieme questa comunità democratica, avere cura da custodi della sua storia, dei suoi valori e di proiettarli al futuro di fronte alle sfide nuove e cruciali, non solo del paese anche dell'Europa. E mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito". "Io - ha ricordato - sono nativa democratica, e quindi riuscire a tenere insieme è per noi fondamentale oggi, c'è bisogno di lavorare tutte e tutti per il rilancio, per la risalita, per rialzare la testa, per dare il nostro contributo. Da questo punto di vista tene insieme la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (askanews) -intende "lavorare per ladi questo partito". La neo-segretaria Pd lo ha detto parlando al Nazareno. "La responsabilità che sentiamo è proprio quella di tenere insieme questa comdemocratica, avere cura da custodi della sua storia, dei suoi valori e di proiettarli al futuro di fronte alle sfide nuove e cruciali, non solo del paese anche dell'Europa. E mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito". "Io - ha ricordato - sono nativa democratica, e quindi riuscire a tenere insieme è per noi fondamentale oggi, c'è bisogno di lavorare tutte e tutti per il rilancio, per la risalita, per rialzare la testa, per dare il nostro contributo. Da questo punto di vista tene insieme la ...

