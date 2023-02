Marzia Di Pietro è morta a soli 29 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TitoDiPersio : #Marzia Di Pietro #muore a soli 29 anni: era un’#infermiera molto conosciuta - FraLauricella : ???#100film #cinema??? I predatori ??di Pietro Castellitto???2020 ??con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio… -

Campli. Lutto a Campli, muore una giovane infermiera dell'ospedale Mazzini di Teramo: la 29enneDilottava contro un male che non le ha lasciato scampo.Una ragazza di 29 anni,Di, è morta in Abruzzo : infermiera di professione, era molto conosciuta per il suo lavoro che svolgeva all'ospedale Mazzini di Teramo . La giovane, che viveva con la famiglia nella ...CAMPLI. Comunità in lutto a Campli per la morte didi, giovane infermiera (29 anni) che si è dovuta arrendere alla malattia scoperta qualche anno fa. Dopo la laurea in scienze infermieristiche aveva vinto il concorso all'Asl di Teramo ...

Marzia Di Pietro muore a soli 29 anni: era un’infermiera molto conosciuta ilmessaggero.it

La triste e straziante perdita di Marzia Di Pietro, giovane infermiera morta a 29 anni, a causa di un brutto e grave male ...E’ morta Marzia Di Pietro. Aveva solo 29 anni. Da poco lottava contro una grave malattia. Era molto conosciuta per il lavoro di infermiera che faceva all’ospedale Mazzini di ...