Martino | G Letta | ' liberale autentico che ha servito egregiamente le Istituzioni'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Antonio Martino "è stato un personaggio straordinario che ha servito le Istituzioni, che ha la riconoscenza di tutti quelli che lo hanno seguito come noi, di tutti quelli che sono stati suoi compagni di viaggio, che ha meritato il rispetto, l'ammirazione, il riconoscimento e il ricordo anche di tutti quelli che gli erano avversi, erano contrari alle sue teorie, ma ne riconoscevano l'altezza di ingegno, la serietà degli intenti, la coerenza e la disponibilità al bene comune". Lo ha sottolineato Gianni Letta, in occasione del convegno a Montecitorio 'In ricordo di Antonio Martino'. A questo proposito l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha citato le parole con le quali il giorno della morte lo ricordò Mario Draghi, "un'economista, come lui, ma che non la pensava ...

