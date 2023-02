Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Marsiglia-Annecy (Coppa di Francia, 01-03-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici -

...mentre in Ligue 1 alle 21 trasferta per il Lens a Montpellier per tenere testa a Monaco e...00 Metz - Nimes 19:00 Paris FC - Niort 19:00 Rodez - Bastia 19:00 Sochaux -19:00 St. ......00 Clermont -21:00 FRANCIA LIGUE 2 St. Etienne - Dijon 15:00 Bastia - Quevilly Rouen 19:00 Grenoble - Pau FC 19:00 Guingamp - Valenciennes 19:00 Laval -19:00 Niort - Bordeaux 19:00 ......00 Clermont -21:00 FRANCIA LIGUE 2 St. Etienne - Dijon 15:00 Bastia - Quevilly Rouen 19:00 Grenoble - Pau FC 19:00 Guingamp - Valenciennes 19:00 Laval -19:00 Niort - Bordeaux 19:00 ...

Marsiglia - Annecy: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e ... Calcio d'Angolo

Ammesse ai quarti di finale sono: Nantes, Rodez, Tolosa, Lione, Grenoble, Annecy, Marsiglia e Lens. Come a dire che solo le ultime due, aggiudicandosi la Coppa, “libererebbero” un posto in campionato ...