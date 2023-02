Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Marotta ha voluto mettere Inzaghi e la squadra di fronte alle proprie responsabilità (CorSport) La Gazzetta: “il… - __ricky1410 : @AslanNerazzurro @pap1pap Inzaghi è stata la 2° scelta di Marotta nel 21 dopo Allegri, l'unico allenatore italiano… - gianpieromarino : RT @PIEMME979: Quindi avreste voluto che Marotta avesse detto 'Cinesi di merda...moriremo tutti!' - AslanNerazzurro : RT @PIEMME979: Quindi avreste voluto che Marotta avesse detto 'Cinesi di merda...moriremo tutti!' - Adri___77 : RT @PIEMME979: Quindi avreste voluto che Marotta avesse detto 'Cinesi di merda...moriremo tutti!' -

Inter, Marotta avverte: "Bisogna entrare tra le prime quattro, Inzaghi deve trovare la terapia giusta" la Repubblica

Marotta sul futuro: “Bisogna fare di più, ma c’è fiducia in Inzaghi. Lukaku Tornerà al Chelsea, poi vedremo” Passione Inter

Marotta: "Crediamo in Inzaghi, ma chiediamo alla squadra più ... L'Interista

Prima di Sampdoria-Inter Marotta fa una promessa: è per un ... Fanpage.it

Il calciomercato dell'Inter vedrà diverse novità in estate: addio Brozovic e non solo, ecco il piano per il gioiello voluto da Marotta.Marotta valuta il futuro di alcuni giocatori in rosa in vista del prossimo calciomercato dove dovrà trovare anche il sostituto di Skriniar ...