(Di martedì 28 febbraio 2023) Il momento dell’non è dei migliori, la sconfitta contro il Bologna ne è la lampante prova. Giancarloha detto la sua su Sky Sport sulla situazione nerazzurra e sul futuro dell’allenatore Simone Inzaghi. PROBLEMI – La forma dell’non convince, così come la stagione in generale. Troppi alti e bassi, Giancarlone parla così su Sky Sport: «Io come dirigente direi a Inzaghi che abbiamo battuto Napoli, strabattuto il Milan, siamo arrivati agli ottavi di Champions League dopo un girone difficile. Quando ci sono, c’è una. Nei primi due mesi di campionato quattro sconfitte in otto partite, negli ultimi diversi passi falsi, qui c’è qualcosa che non va nella continuità. Questo è il dato certo, come si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Marocchi: «Grandi confronti, grande squadra. Inter, problema motivazioni» - - Friedkinismo2 : @Guidolino8 Marocchi uno dei più grandi misteri di Sky. Un provocatore, miracolato, senza nessuna qualità né umana… - ScorpioTorino : @1926_cri Marocchi segnati questa…quest’anno la vince il Ciuccio la coppa dalle grandi orecchie -

...30, dalle 14:30 In studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarloe Lorenzo Minotti (... Straordinari appuntamenti con icampioni dello sport. Bologna vs Inter ore 12:30 [anche in ......30, dalle 14:30 e dalle 17 In studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarloe Nando ... Straordinari appuntamenti con icampioni dello sport. Atalanta vs Lecce ore 12:30 [anche in ...Queste le dichiarazioni del giornalista: 'DichiarazioniI napoletani quest'anno hanno la ... quando c'eranoimprenditori che 'drogarono' il mercato in senso positivo non ricordo tante ...

Marocchi: «Grandi confronti, grande squadra. Inter, problema motivazioni» Inter-News.it

Serie A in campo per la 24^ giornata di campionato che inizia sabato 25 febbraio e terminerà martedì 28 febbraio Tra sabato 25 e martedì 28 febbraio, appuntamento con la 24^ giornata della Serie A. Sa ...Era disperato il buon Marocchi. Giustamente le italiane in Europa vanno sostenute ... L'Allegri furioso vuole fare il possibile per rimanere a galla in modo tale da sfruttare al massimo la possibilità ...