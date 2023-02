Mario Giordano e le cardiopatie congenite (Di martedì 28 febbraio 2023) Pochissime righe per mostrare a tutti, per l’ennesima volta, il modus operandi di Mario Giordano. Partiamo da questa clip pubblicata sul profilo Twitter di Fuori dal Coro il 21 febbraio 2023: Vaccini, mistero morti improvvise: “Mio figlio non c’è più, voglio la verità”#Fuoridalcoro pic.twitter.com/jPnbITLGdO — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 21, 2023 Meno di cinquanta secondi di dialogo tra Mario Giordano, giornalista, e la mamma di un ragazzo morto l’anno scorso, già intervistata la settimana prima dalla stessa trasmissione tramite la giornalista Raffaella Regoli; di quel servizio abbiamo già parlato. Stanno parlando del certificato dell’autopsia che è stata fatta sul ragazzo e della causa di morte dichiarata nel documento, tutte cose che qui su BUTAC abbiamo spiegato non più tardi di una settimana ... Leggi su butac (Di martedì 28 febbraio 2023) Pochissime righe per mostrare a tutti, per l’ennesima volta, il modus operandi di. Partiamo da questa clip pubblicata sul profilo Twitter di Fuori dal Coro il 21 febbraio 2023: Vaccini, mistero morti improvvise: “Mio figlio non c’è più, voglio la verità”#Fuoridalcoro pic.twitter.com/jPnbITLGdO — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 21, 2023 Meno di cinquanta secondi di dialogo tra, giornalista, e la mamma di un ragazzo morto l’anno scorso, già intervistata la settimana prima dalla stessa trasmissione tramite la giornalista Raffaella Regoli; di quel servizio abbiamo già parlato. Stanno parlando del certificato dell’autopsia che è stata fatta sul ragazzo e della causa di morte dichiarata nel documento, tutte cose che qui su BUTAC abbiamo spiegato non più tardi di una settimana ...

