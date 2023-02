Marianella | «Inter | nervosismo segnale non positivo Ma relax per tutti»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 febbraio 2023)evidenzia i ripetuti momenti in cui i giocatori dell’in campo hanno avuto reazioni nervose evitabili. Ospite di Sky Sport 24, il giornalista crede che il distacco dal Napoli stia involontariamente frenando le altre big di Serie A. NERVI DA RIVEDERE – Massimotrova un problema per l’, fra i tanti: «È una squadra che sembra un pochino nervosa. La lite fra Romelu Lukaku e Nicolò Barella, la lite fra André Onana ed Edin Dzeko: molto evidenti in campo. Questo sottolinea forse poca serenità, poi per carità in campo ci si manda a quel paese e poi si fa una doccia e si va a bere una birra assieme. Però qualche piccoloc’è. Il campionato ha un valore comunque importante, per la zona Champions League, però una squadra abituata a vincere vede il Napoli a +18 e l’ambizione ...