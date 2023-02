Marialuisa Jacobelli | quel bikini rosso è piccolo | curve stratosferiche

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 28 febbraio 2023)è una donna dal corpo favoloso e anche di recente ha mostrato un fisico da paura con delleuniche ed eccezionali. Tra i tanti lavori che per fortuna si sono aperti al magico mondo femminile èlo del giornalismo sportivo, con alcune che hanno dimostrato di poter essere eccezionali in varie circostanze. Essere una donna con un cognome così importante comelo dinon è per nulla semplice, con la stupenda bergamasca che anche nell’ultimo periodo ha avuto modo di regalare dei momenti favolosi con un sogno a occhi aperti. InstagramLa figlia d’arte sa benissimo che per lei non sarebbe stato semplice imporsi in un mondo così competitivo e soprattutto così difficile per le varie ragazze comelo del ...