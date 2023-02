Maria De Filippi sospese tutte le sue trasmissioni: stop Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per te (Di martedì 28 febbraio 2023) In queste ore è stata appena diffusa la notizia secondo cui sono state sospese tutte le trasmissioni di Maria De Filippi. A seguito del gravissimo lutto che ha investito la conduttrice, infatti, tutti i suoi programmi non andranno in onda per un po’ di tempo. Ad essere investiti da questi cambiamenti sono soprattutto Uomini e L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 febbraio 2023) In queste ore è stata appena diffusa la notizia secondo cui sono statelediDe. A seguito del gravissimo lutto che ha investito la conduttrice, infatti, tutti i suoi programmi non andranno in onda per un po’ di tempo. Ad essere investiti da questi cambiamenti sono soprattuttoe L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - fanpage : Addio, Maurizio. L'ultimo viaggio accompagnato dalla musica del Maurizio Costanzo Show e dalle lacrime dell'amata M… - its_eriikaa : RT @LaDeny_: Tutti sconvolti, me compresa dei selfie a Maria de Filippi, poi mi è venuto come un flash il ricordo della gente che andava a… - reydelanal1 : 0. Io 1. Emma Marrone 2. Maria de filippi 3. Berlusconi 4. Obama -