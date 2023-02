Maria De Filippi, quanto tornano i suoi programmi: Uomini e Donne, C'è Posta per te, Amici 22 (Di martedì 28 febbraio 2023) La morte di Maurizio Costanzo ha portato stravolgimento nel palinsesto Mediaset a partire dal giorno stesso della scomparsa, venerdì 24 febbraio. Sospese le trasmissioni condotte da Maria De Filippi , ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023) La morte di Maurizio Costanzo ha portato stravolgimento nel palinsesto Mediaset a partire dal giorno stesso della scomparsa, venerdì 24 febbraio. Sospese le trasmissioni condotte daDe, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - fanpage : In un giorno tanto drammatico per Maria De Filippi, il gesto di richiedere un selfie può apparire decisamente inopp… - fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - falightwood : RT @Droghiere: “Ho preso mio figlio Gabriele quando aveva 10 anni. Ero terrorizzata. Ho capito che non si nasce madri, s’impara col tempo… - liottagio : Al funerale di chi ha inventato Jersey Shore andiamo a cacare sulla bara. Ma che ragionamento è, dimostrate di ave… -