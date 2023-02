Maria De Filippi non va in onda Quando torna in tv

(Di martedì 28 febbraio 2023) La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto profondo nella sua vita privata e professionale.Deha risposto con molta dignità ma senza nascondere il suo dolore alle telecamere che hanno ripreso i funerali del grande giornalista. Il lutto per la scomparsa di Costanzo, però, le ha impedito di andare regolarmente incon i programmi che conduce con successo sulle reti Mediaset: Amici, Uomini e Donne e C'è Posta per te. Matornerà incon i suoi appuntamenti così attesi dal suo pubblico? Per quanto riguarda Amici e Uomini e donne il palinsesto prevede la ripresa della programmazione a partire da lunedì 6 febbraio. Nel frattempo, al posto di questi due amatissimi programmi saranno trasmesse le repliche di "Buongiorno mamma" e "Terra amara". Discorso diverso ...

Stop ai programmi diDedopo la morte di Costanzo. Ecco quando riprendono 'Amici', 'C'è posta per te' e 'Uomini e donne'. Le date La morte di Maurizio Costanzo ha stravolto i palinsesti televisivi di ...In prima fila, accanto aDee al figlio Gabriele . Da anni la Mennoia è considerata il braccio destro della conduttrice Mediaset. Non solo a lavoro, ma anche nella vita privata: ...... non si è recata nemmeno alla camera ardente: questo suo gesto è stato interpretato come una mancanza di rispetto soprattutto nei confronti diDeLa showgirl delude il pubblico: presa ...

Maria De Filippi alla camera ardente insieme al figlio Gabriele RaiNews

L'opinionista Gianni Sperti rivolge una promessa commovente alla conduttrice Maria De Filippi: accanto a lei nel giorno più triste.