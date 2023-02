Maria De Filippi, dolore senza fine: sospesi tutti i suoi show. Quando tornano (Di martedì 28 febbraio 2023) Un dolore immenso, quello che sta provando Maria De Filippi. In questi giorni le sue trasmissioni sono state sospese per ovvi motivi, Quando torneranno in onda? Venerdì scorso si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 28 febbraio 2023) Unimmenso, quello che sta provandoDe. In questi giorni le sue trasmissioni sono state sospese per ovvi motivi,torneranno in onda? Venerdì scorso si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - fanpage : In un giorno tanto drammatico per Maria De Filippi, il gesto di richiedere un selfie può apparire decisamente inopp… - CiccioFrom7 : RT @VolpeReal: Chiedono un Selfie a Maria De Filippi durante la veglia alla Camera ardente (e al funerale di Maurizio Costanzo). Che ne pe… - sschoolucsi : RT @fam_cristiana: Il selfie chiesto a #MariaDeFilippi nella camera ardente di #MaurizioCostanzo dimostra che il narcisismo è diventato l’u… -